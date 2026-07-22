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İstanbul Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul’da hava durumu 22 Temmuz'da 29-30 derece arasında sıcaklıkla güneşli bir gün sunuyor. Nem oranı %50 civarında olup, kuzeydoğu yönünden esen rüzgar saatte 7 km hızda. Gelecek günlerde sıcaklık düşecek, 23 Temmuz’da 23-28 derece, 24 Temmuz’da ise 21-27 derece olması bekleniyor. 25 Temmuz’da ise hava parçalı bulutlu, hafif yağış ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve sıcak günlerde su içmeyi unutmayın.

İstanbul Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 km. Gün boyunca hava açık. Yağış beklenmiyor.

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 23 - 28 derece arasında olacak. Nem oranı %47 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 21 - 27 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %42 civarında. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış ihtimali yok.

25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 19 - 23 derece arasında olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde İstanbul'da hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar hızına göre önlemler almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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