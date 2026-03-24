İstanbul Hava Durumu! 24 Mart Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu genel olarak sıcak olacaktır. Hava az bulutludur. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 15 kilometre/saat olarak ölçülecek. Nem oranı gündüz %60, akşamda %92 olacaktır. Gün boyunca sıcak ve az bulutlu hava beklenmektedir. Akşam saatlerinde serin bir hava oluşacaktır.

İstanbul'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 25 Mart Çarşamba günü sabah saatleri açık olacak. Ancak öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklık gündüz 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 11 kilometre/saat olacak. Nem oranı gündüz %53, gece ise %87 civarında kalacak.

26 Mart Perşembe günü sabah hava parçalı bulutlu geçecek. Öğleden sonra ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 4 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmeye devam edecek. Hızı 10 kilometre/saat olacak. Nem oranı gündüz %80, gece de %87 civarında kalacak.

27 Mart Cuma günü sabah saatleri bulutlu olacaktır. Öğleden sonra ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 10 kilometre/saat olarak kaydedilecektir. Nem oranı gündüz %80, gece ise %87 olacaktır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcak olacağı için rahat kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarlar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgarlık almak zorunda kalmayacaksınız.