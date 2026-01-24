İstanbul Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava koşulları genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 21.5 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı ise 18:11 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklığın 10 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 10 ile 16 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak gerekiyor. Su geçirmeyen bir mont tercih etmek ıslanmaktan korur. Hava koşullarına uygun giyinerek, günün tadını rahat çıkarabilirsiniz.