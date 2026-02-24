HABER

İstanbul Hava Durumu! 24 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genel olarak bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 5 derece civarında seyredecek. Hafif esecek rüzgar açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sağlıyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 25-27 Şubat tarihlerinde sıcaklık düşecek ve yağışlı günler yaşanacak, bu nedenle plan yaparken hava durumu ve gerekli önlemler dikkate alınmalı.

Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, İstanbul'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket giymeyi gerektiriyor. Rüzgar hafif. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 6 derece civarında hissedilecek. 27 Şubat Cuma günü ise 7 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak.

Yağışlı günlerde, şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz de önemli. Hava sıcaklıkları düştüğünde, kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız gerekecek.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

