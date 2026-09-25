İstanbul Hava Durumu! 25 Eylül Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu, sonbaharın serinliğiyle yazın sıcak günlerinin birleştiği bir dönemdir. Bugün İstanbul'un iklimi, 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde, gökyüzü açık ve güneşli olduğu için sıcaklık biraz artabilir. Hava sıcaklığı, 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugün dışarıda vakit geçirenler için oldukça keyifli bir hava mevcut. Hafif rüzgar, gün boyunca hissedilen sıcaklığı oldukça konforlu hale getiriyor.

Öğle saatlerinde parlayan güneş ve arada beliren bulutlar, İstanbul'da sakin bir gün yaşandığını gösteriyor. Şehirdeki aktivitelere katılanlar için hava koşulları oldukça idealdir. Haftanın son iş gününde pek çok kişi bu güzel havanın tadını çıkaracaktır. Ancak gelecek günlerde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'daki hava durumu geçişken bir özellik taşıyacak. Hafta sonu sıcaklıkta dalgalanmalar yaşanabilir. Cumartesi günü, İstanbul'un sokaklarında daha serin bir hava olacaktır. Sıcaklık 18-21 derece arasında değişebilir. Öğle saatlerinde hissedilen soğuklar, sevimli bir yardımcı gibi olabilir. Özellikle akşam saatlerinde serin rüzgar hakim olacaktır. Pazar günü gündüz sıcak saatler mümkün. Bu da insanların dışarıda vakit geçirmesi için fırsat sunar. Ancak akşam saatlerinde hafif bir rüzgar ile soğuk hissedilebilir.

Bu dönemde İstanbul'da ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaklığındaki düşüşleri göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkmadan önce uygun bir üst giysi almanızı tavsiye ederiz. Akşam gezileri için kat kat giyinmek sizi serin havadan koruyabilir. Güneşin etkisiyle hissedilen sıcaklığın yanı sıra rüzgar da etkili olacaktır. Hava koşullarını değerlendirmek, İstanbul günlerinin tadını çıkarmanızı sağlar.

25 Eylül Cuma günü İstanbul hava durumu sonbaharın başlangıcını hissettiriyor. Bu sıcaklık ve hafif serin rüzgar ile kendini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri ve rüzgar etkisi şehrin dinamik havasını sürdürecektir. İyi bir hazırlıkla İstanbul’un mevsim geçişindeki güzelliklerini yaşayabilirsiniz.