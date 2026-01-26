HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 26 Ocak günü hava durumu bulutlu ve sıcaklık 18 derece dolaylarında seyredecek. Bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Özellikle Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yağmur etkili olacak. Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 27 Ocak'ta az bulutlu, 28 Ocak'ta kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı ve uygun kıyafetler giymeyi unutmayın, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

İstanbul Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu bulutlu. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Bazı bölgelerde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Arnavutköy'de sıcaklık 18 derece ve hafif yağmur etkili olacak. Büyükçekmece'de sıcaklık 16 derece. Hafif sağanak yağmur öngörülüyor. Esenler'de sıcaklık 5 derece olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Üsküdar'da sıcaklık 16 derece civarında. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Adalar'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 5 derece civarında. Tuzla'da sıcaklık 16 derece. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Küçükçekmece'de sıcaklık 16 derece. Kapalı, bulutlu bir hava öngörülüyor. Kadıköy'de 5 derece ve kapalı bir hava durumu var. Çekmeköy'de ise sıcaklık 16 derece. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü az bulutlu olacak. Sıcaklık 2-3 derece civarında bulunacak. 28 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 29 Ocak Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde şemsiyenizi yanınıza almalısınız. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak da faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Bu saatlerde sıcaklıklar daha da düşebilir. Uygun önlemler almak hava konforunu artırır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.