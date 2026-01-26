İstanbul Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu bulutlu. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. Bazı bölgelerde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Arnavutköy'de sıcaklık 18 derece ve hafif yağmur etkili olacak. Büyükçekmece'de sıcaklık 16 derece. Hafif sağanak yağmur öngörülüyor. Esenler'de sıcaklık 5 derece olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Üsküdar'da sıcaklık 16 derece civarında. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Adalar'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 5 derece civarında. Tuzla'da sıcaklık 16 derece. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Küçükçekmece'de sıcaklık 16 derece. Kapalı, bulutlu bir hava öngörülüyor. Kadıköy'de 5 derece ve kapalı bir hava durumu var. Çekmeköy'de ise sıcaklık 16 derece. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü az bulutlu olacak. Sıcaklık 2-3 derece civarında bulunacak. 28 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 29 Ocak Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde şemsiyenizi yanınıza almalısınız. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak da faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Bu saatlerde sıcaklıklar daha da düşebilir. Uygun önlemler almak hava konforunu artırır.