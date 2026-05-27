İstanbul Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu oldukça elverişli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24 ile 26 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.75 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %53 civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları biraz düşebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 28 derece, gece ise 15 derece civarında olacak. 29 Mayıs Cuma günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 30 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle 28 Mayıs Perşembe günü yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinlikleri için 27 Mayıs Çarşamba ve 29-30 Mayıs Cuma-Cumartesi günleri daha uygun görünüyor. Günlük hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek planlarınızı yapabilirsiniz.