İstanbul Hava Durumu! 27 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah saatlerinde %93, gündüz %77, akşam %92 ve gece %89 seviyelerinde olacak. Bu koşullar ışığında, İstanbul'daki hava durumu serin ve hafif rüzgârlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıkların 8 ile 9 derece arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif hızla esecek. Nem oranları gün boyunca %57 ile %60 arasında değişecek. Bu durum, hava durumunun serin ve hafif rüzgârlı olarak devam edeceğini gösteriyor.

Bu serin ve hafif rüzgârlı hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek de önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, sabah ve akşam hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önem kazanıyor. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler ve kat kat giyinmek, dışarıda daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.