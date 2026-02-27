HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 27 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava koşulları parçalı bulutlu, gündüz sıcaklık 6-7 derece arasında ölçülüyor. Akşam sıcaklığı 5 dereceye düşecek. Kuzeydoğu yönünden esecek rüzgar saatte 13 kilometre hızla sürecek. Yüksek nem oranı, hava kalitesini etkileyebilir. 28 ve 1 Mart'ta sıcaklıklar 8-10 dereceye ulaşacak. Dışarıda kat kat giyinmek ve koruyucu giysiler tercih etmek serin havada rahatlık sunacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 27 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

27 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah saatlerinde %93, gündüz %77, akşam %92 ve gece %89 seviyelerinde olacak. Bu koşullar ışığında, İstanbul'daki hava durumu serin ve hafif rüzgârlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıkların 8 ile 9 derece arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif hızla esecek. Nem oranları gün boyunca %57 ile %60 arasında değişecek. Bu durum, hava durumunun serin ve hafif rüzgârlı olarak devam edeceğini gösteriyor.

Bu serin ve hafif rüzgârlı hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek de önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, sabah ve akşam hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önem kazanıyor. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler ve kat kat giyinmek, dışarıda daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.