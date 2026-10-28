İstanbul Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu merak edenler için bir özet sunmak istiyoruz. Bugün İstanbul’da hava genel olarak kapalı ve yer yer yağışlı. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-17 derece arasında değişecek. Dışarıda bulunanlara hafif kalın kıyafetler öneriyoruz. Hava şartlarının getirdiği yüksek nem oranı, bazı kullanıcılar için rahatsızlık yaratabilir.

İstanbul'daki hava durumu değişken bir yapı sergiliyor. Bugünkü yağışlı havanın ardından, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde hava serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 19-21 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14-16 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havaya geçişin sinyalleri var. Sıcak çay veya kahve gibi içecekler, dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirebilir.

İstanbul'da ilerleyen günlerde gökyüzünde bulutlar hakim olacak. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar görülebilir. Günlük hava tahminleri değişkenlik gösterse de, genel seyir yerleşik durumda. Bu nedenle, dışarı çıkmayı planlayanların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması önemli. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. İnce bir mont veya hırka bulundurmak da faydalı olacaktır. Havanın kararsızlığı, alışveriş veya sosyal aktivitelerinizi etkileyebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir.

İstanbul'daki hava durumu yağışlı havayla başlamış olsa da, önümüzdeki günlerde ılımlı bir iklim bekleniyor. Kendinizi bu geçiş dönemine hazırlamak için bazı önlemler alın. Kalın giyinmek ve yanınıza bir ek parça almak faydalı olacaktır. Gökyüzünü takip etmek, dışarıda geçirdiğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilir. Hava durumundaki bu değişiklikler, İstanbul’un kışına dair ipuçlarını sunuyor.