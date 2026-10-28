HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

28 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu genel olarak kapalı ve yağışlı bir görünüm sergiliyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında kalırken, gece 15-17 derece arasında değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kullanıcıların dışarıda geçireceği zamanı rahatlatmak için kalın giysiler ve şemsiye hazırlık yapması önerilmektedir. Hava, alışveriş ve sosyal aktiviteleri etkileme potansiyeli taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

28 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu merak edenler için bir özet sunmak istiyoruz. Bugün İstanbul’da hava genel olarak kapalı ve yer yer yağışlı. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-17 derece arasında değişecek. Dışarıda bulunanlara hafif kalın kıyafetler öneriyoruz. Hava şartlarının getirdiği yüksek nem oranı, bazı kullanıcılar için rahatsızlık yaratabilir.

İstanbul'daki hava durumu değişken bir yapı sergiliyor. Bugünkü yağışlı havanın ardından, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde hava serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 19-21 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14-16 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havaya geçişin sinyalleri var. Sıcak çay veya kahve gibi içecekler, dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirebilir.

İstanbul'da ilerleyen günlerde gökyüzünde bulutlar hakim olacak. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar görülebilir. Günlük hava tahminleri değişkenlik gösterse de, genel seyir yerleşik durumda. Bu nedenle, dışarı çıkmayı planlayanların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması önemli. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. İnce bir mont veya hırka bulundurmak da faydalı olacaktır. Havanın kararsızlığı, alışveriş veya sosyal aktivitelerinizi etkileyebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir.

İstanbul'daki hava durumu yağışlı havayla başlamış olsa da, önümüzdeki günlerde ılımlı bir iklim bekleniyor. Kendinizi bu geçiş dönemine hazırlamak için bazı önlemler alın. Kalın giyinmek ve yanınıza bir ek parça almak faydalı olacaktır. Gökyüzünü takip etmek, dışarıda geçirdiğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilir. Hava durumundaki bu değişiklikler, İstanbul’un kışına dair ipuçlarını sunuyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de skandal! 18 aylık bebek öldü denilerek morga kaldırıldı ama...ABD'de skandal! 18 aylık bebek öldü denilerek morga kaldırıldı ama...
Avrupa alev alev! Sadece Fransa'da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi!Avrupa alev alev! Sadece Fransa'da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.