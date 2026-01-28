HABER

İstanbul Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı yağışlarla kendini gösterecek. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında hissedilecek, ancak yüksek nem oranı nedeniyle bu sıcaklık daha soğuk hissedilebilir. Rüzgar hızı 15 km/s olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Kimlik giyinmeye dikkat edin.

Devrim Karadağ

28 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 13 derece civarında. Hissedilen sıcaklık 8 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Bu durum hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir.

Rüzgar hızı 15 km/s civarında. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Yüksek nem oranı nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. 30 Ocak Cuma günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava koşullarını soğuk hissedebilirsiniz. Uygun giyinmeye özen gösterin.

