İstanbul Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, soğuk ve yağışlı bir gün olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 7 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 3-2 derece arasında bir seyir olacak. Yağışlar, gün boyunca devam edecek. Özellikle sabah ve gündüz saatlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7-9 kilometre arasında olacak. Nem oranı %84 ile %96 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabı giymenizi öneriyor. Bu önlemler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlar nedeniyle şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmanız iyi bir fikir.

Gelecek günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 1 Mart Pazar günü, hava sıcaklığı 6-9 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. 2 Mart Pazartesi’de sıcaklık 5-12 derece arasında değişecek. Puslu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Hava daha ılıman olacağı için daha hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Ancak, hava durumunun değişkenliğini unutmamak gerekiyor. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

Sonuç olarak, İstanbul'da bugün soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysilerle günün zorluklarını daha rahat geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sağlayacaktır.