HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sabah sıcaklığı 4 dereceyi bulurken, gündüz 7 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur gün boyunca etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde hava ılımlanacak ve dışarıda vakit geçirmek için daha uygun koşullar oluşacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da hava durumu Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, soğuk ve yağışlı bir gün olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 7 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 3-2 derece arasında bir seyir olacak. Yağışlar, gün boyunca devam edecek. Özellikle sabah ve gündüz saatlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7-9 kilometre arasında olacak. Nem oranı %84 ile %96 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabı giymenizi öneriyor. Bu önlemler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlar nedeniyle şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmanız iyi bir fikir.

Gelecek günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 1 Mart Pazar günü, hava sıcaklığı 6-9 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. 2 Mart Pazartesi’de sıcaklık 5-12 derece arasında değişecek. Puslu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Hava daha ılıman olacağı için daha hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Ancak, hava durumunun değişkenliğini unutmamak gerekiyor. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

Sonuç olarak, İstanbul'da bugün soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysilerle günün zorluklarını daha rahat geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.