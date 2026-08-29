HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un 29 Ağustos hava durumu, yaz mevsiminin sona erdiğini gösteriyor. Güneşli bir gün geçiren şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sosyal yaşam ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuluyor. Sıcaklık ilerleyen günlerde 23 - 25 dereceye ulaşabilirken, geceleri 17 dereceye düşebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafet seçimleri yapmak büyük önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da 29 Ağustos Cumartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin son günlerinde sıcaklıkların yönünü gösteriyor. Bugünkü hava durumu, güneşli bir gökyüzüyle başlıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı, sosyal yaşamı ve dış mekan etkinliklerini destekliyor. Ayrıca, turizm faaliyetleri için de uygun bir gün.

İstanbul'un hava durumu geçici bir durum değil. Bugün, yarının ve sonraki günlerin havasını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde, hava durumunda hafif değişiklikler bekleniyor. Başlangıçta sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Sonrasında 23 - 25 dereceye yükselebilir. Bazı günlerde gece sıcaklıkları 17 dereceye düşebilir. Akşam saatlerinde ise, hafif serin hava, dışarıda geçirilen zamanları keyifli kılabilir.

Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hava durumu değişiklikleri, yazın sonlarına yaklaşırken rüzgarlı ve ara ara yağışlı günlerle değişebilir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan önce hava durumu araştırması yapmak önem taşıyor. Sonbahar etkileri artarken, kıyafet seçimini kalın giysilerle yapmak akıllıca olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için sabah saatleri idealdir. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artar. Bu nedenle, serin yerler veya gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Akşam saatleri için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Çünkü akşam rüzgarı sıcaklıktaki düşüşle birleşince serin bir his oluşturabilir.

İstanbul'daki hava durumu, bugünü ve önümüzdeki günleri değerlendirildiğinde fırsatlar sunuyor. Dışarıda keyifli zaman geçirmek için hazır olmak gerekiyor. Hava durumundaki olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giyinmek, konforu artıracak ve sağlığınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı!Aksaray'da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı!
Antalya'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki çocuğunu görmeyince...Antalya'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki çocuğunu görmeyince...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.