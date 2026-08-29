İstanbul Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 29 Ağustos Cumartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin son günlerinde sıcaklıkların yönünü gösteriyor. Bugünkü hava durumu, güneşli bir gökyüzüyle başlıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı, sosyal yaşamı ve dış mekan etkinliklerini destekliyor. Ayrıca, turizm faaliyetleri için de uygun bir gün.

İstanbul'un hava durumu geçici bir durum değil. Bugün, yarının ve sonraki günlerin havasını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde, hava durumunda hafif değişiklikler bekleniyor. Başlangıçta sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Sonrasında 23 - 25 dereceye yükselebilir. Bazı günlerde gece sıcaklıkları 17 dereceye düşebilir. Akşam saatlerinde ise, hafif serin hava, dışarıda geçirilen zamanları keyifli kılabilir.

Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hava durumu değişiklikleri, yazın sonlarına yaklaşırken rüzgarlı ve ara ara yağışlı günlerle değişebilir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan önce hava durumu araştırması yapmak önem taşıyor. Sonbahar etkileri artarken, kıyafet seçimini kalın giysilerle yapmak akıllıca olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için sabah saatleri idealdir. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artar. Bu nedenle, serin yerler veya gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Akşam saatleri için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Çünkü akşam rüzgarı sıcaklıktaki düşüşle birleşince serin bir his oluşturabilir.

İstanbul'daki hava durumu, bugünü ve önümüzdeki günleri değerlendirildiğinde fırsatlar sunuyor. Dışarıda keyifli zaman geçirmek için hazır olmak gerekiyor. Hava durumundaki olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giyinmek, konforu artıracak ve sağlığınızı koruyacaktır.