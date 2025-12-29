İstanbul Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İstanbul'da hava durumu genellikle soğuk olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızının saatte 16 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %67 civarında olacak.

30 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 11-12 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü soğuk hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 4-5 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 4-5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları genellikle güneşli olacak.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak iyi bir seçenek olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye kullanmak önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Şapkalar kullanarak soğuktan korunmak mümkün. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Günlük aktiviteleri daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.