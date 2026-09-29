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İstanbul Hava Durumu! 29 Eylül Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 29 Eylül 2026 hava durumu, güneşin parlayışı ile dikkat çekiyor. Sabah 20 derece olan sıcaklık, gün ortasında 22 dereceye yükseliyor. Akşam saatlerinde ise serinlik geri geliyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif hırka veya ceket öneriliyor. Gelecek günlerde ise sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişirken, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sonbahar mevsiminde ani hava değişikliklerine dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 29 Eylül Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 29 Eylül 2026 tarihindeki hava durumu dikkat çekici. Bu mevsim dönümünde güneşin sıcak yüzü şehrin üzerine yayılmakta. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gün ortasında ise bu sıcaklık 22 dereceye çıkıyor. Akşam saatlerinde hava 19 dereceye düşüyor. Bu durum serin bir akşamın habercisi. Şehrin sakinleri hafif bir hırka veya ceketle akşam yürüyüşlerine çıkabilir.

Güneşin parlayışı ve arada beliren bulutlar, keyifli bir atmosfer yaratıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün var. Eğer İstanbul'da dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız, bulutlu gökyüzü eşliğinde yapılan aktiviteler keyifli olacaktır.

Gelecek günlerde İstanbul'da hava durumu biraz değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlikler hissedilecek. Sıcaklık, 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Gün içerisinde güneşli saatlerin yanı sıra hafif yağışlar da bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, bir mont veya şemsiye almayı unutmamalı.

İstanbul'un iklimi ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte hava sıcaklıkları sık sık dalgalanıyor. Katmanlı giyinmek, günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirebilir. Sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar, sıcaklığın artabileceğini düşünmeli. Bu nedenle rahat kıyafetler tercih edilmeli. Ani yağışlara karşı şemsiye veya yağış geçiren kıyafetler de yanınıza alınmalı.

Sonuç olarak, 29 Eylül 2026 İstanbul hava durumu, güneşlenme fırsatı sunuyor. Ancak dikkatli olunması gereken anlık hava koşulları var. Mevsimsel geçişlerin getirdiği değişiklikler hissediliyor. İleriye dönük hava tahminlerini göz önünde bulundurarak, keyifli bir yaşam sürmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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