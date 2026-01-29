HABER

İstanbul Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 29 Ocak Perşembe günü hava durumu serin ve değişken. Sıcaklık 11 ile 14 derece arasında değişiyor. Sabah bulutlu, öğleyin hafif yağış bekleniyor. Kullanıcıların şemsiye ve rüzgar geçirmeyen giysiler ile hazırlıklı olmaları gerekiyor. Gelecek günlerde sıcaklık 5 ile 8 derece arasında seyrederken, yağışlı ve soğuk hava koşulları etkili olacak. Hava durumu planlarınızı etkileyebilir, bu nedenle uygun önlemler almanız önemli.

Doğukan Akbayır

Bugün 29 Ocak 2026 Perşembe. İstanbul'da hava durumu oldukça değişken. Gün boyunca sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava kapalı ve bulutlu. Öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Öğleden sonra hava koşullarında iyileşme görülebilir. Akşam saatlerinde de durum benzer şekilde devam edecek. Rüzgar hızı 15 ile 20 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, İstanbul'daki etkinlikler için zorluklar oluşturabilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar, hafif yağışa karşı dikkatli olmalı. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar ve yüksek nem oranı, hava koşullarını soğuk hissettirebilir. Bu yüzden kat kat giyinerek rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi önerilir. Gün boyunca rahat kalmak için doğru kıyafetler seçmek önemlidir.

Gelecek günlerde hava durumu daha serin ve yağışlı olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. Gün boyunca yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülebilir. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında olması bekleniyor. Bu gün de hafif yağmur öngörülüyor. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 4 ile 7 derece arasında olacak. Rüzgarlı hava koşulları etkili olacak.

Serin ve yağışlı havalarda dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması gerekiyor. Sıcak tutan ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Rüzgar etkisini azaltacak aksesuarlar kullanılmalı. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Ulaşım planlarını buna göre yapmak önemlidir.

İstanbul'da 29 Ocak Perşembe günü hava durumu hafif yağışlı ve serin. Önümüzdeki günlerde daha serin ve yağışlı koşullar bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun hazırlıklar yapmak, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlayacaktır.

