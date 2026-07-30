İstanbul Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklıkları gün boyunca 20 ile 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 7 ile 14 km/s arasında değişecek. Hava nem oranı %53 civarında olacak. Bu nedenle, güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava bekliyoruz.

İstanbul'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Dışarıda vakit geçirmek veya yürüyüş yapmak için mükemmel bir fırsat. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları hafifçe düşebilir. Bu yüzden akşam saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu bir şey bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklıkları 20 ile 29 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava hakim olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında olacak. Yine güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da güzel bir seçenek. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları hafifçe düşebilir. Akşam saatlerinde ceket veya uzun kollu bir şey bulundurmak önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de gereklidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça keyifli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için planlar yapabilir, açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.