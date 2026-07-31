İstanbul Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 31 Temmuz Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-29 derece civarında. Gece saatlerinde ise 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında değişecek. Bu koşullar, İstanbul'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava güneşli ve rüzgarlı bir gün sunacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-29 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise 19-20 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı da %45-55 arasında gerçekleşecek. Bu durum, yaz sıcaklıklarının tipik bir yansımasıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29-30 derece, gece saatlerinde ise 20-21 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30-31 derece, gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğudan esecek. Nem oranı değişmeyecek. 3 Ağustos Pazartesi günü, hava bol güneş ışığıyla açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 31-32 derece, gece saatlerinde 21-22 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcıdır. Rüzgar hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Bu nedenle, sağlığınızı korumak için önlemleri sürekli olarak uygulamak önemlidir.