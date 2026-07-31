HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da sıcak ve rüzgarlı bir yaz atmosferi hakim olmaya devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü hava durumu, güneşli ve rüzgarlı olarak 28-29 derece seviyelerine çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 19-20 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %45-55 olacak. Dışarıda zaman geçireceklerin güneşten korunma önlemleri alması gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da 31 Temmuz Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-29 derece civarında. Gece saatlerinde ise 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında değişecek. Bu koşullar, İstanbul'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava güneşli ve rüzgarlı bir gün sunacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-29 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise 19-20 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı da %45-55 arasında gerçekleşecek. Bu durum, yaz sıcaklıklarının tipik bir yansımasıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29-30 derece, gece saatlerinde ise 20-21 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30-31 derece, gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğudan esecek. Nem oranı değişmeyecek. 3 Ağustos Pazartesi günü, hava bol güneş ışığıyla açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 31-32 derece, gece saatlerinde 21-22 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45-55 arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcıdır. Rüzgar hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Bu nedenle, sağlığınızı korumak için önlemleri sürekli olarak uygulamak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çine'deki yangında korkunç veri! Sıcaklık 441 dereceye ulaştıÇine'deki yangında korkunç veri! Sıcaklık 441 dereceye ulaştı
Trump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldiTrump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.