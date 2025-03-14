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İstanbul hava sahasında leylek paniği! Göç güzergahı olumsuz etkiledi... Konuşmalar kayıtlara yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 16:32
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İstanbul hava sahasına leylekler doluştu. Havaların ısınmasıyla göç güzergahının İstanbul hava sahasını üzerinden geçiyor olması, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Uçuş güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için pilotlar ve hava trafik kontrolörleri aktif bir şekilde irtibat kurmaya devam ediyor.

İstanbul hava sahasında leylek paniği! Göç güzergahı olumsuz etkiledi... Konuşmalar kayıtlara yansıdı

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte leyleklerin Güney Afrika ülkelerinden Avrupa ülkelerine göç yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasını kullanan leylek sürüleri Mart ve Nisan aylarında Kuzey yönünde, Eylül ve Ekim aylarında ise Güney yönünde ilerliyor. İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanını kullanan pilotlar ile hava trafik kontrolörleri birbirlerini leylek sürülerinin konumuyla ilgili bilgilendiriyor.

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15 MART- 15 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Sahraaltı Afrika'dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye güzergahını izleyerek Hatay Belen geçidinden Türkiye'ye giriş yapıyor. En yoğun geçişler 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasına denk geliyor.

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O ANLAR KAYITLARA YANSIDI

İstanbul Hava Sahası'nda görülen leylek sürüleriyle ilgili olarak hava trafik kontrolörleri sürekli pilotları bilgilendirdi. O anlar kayıtlara şu şekilde yansıdı;

KULE: Bilgi olarak veriyorum, şu an yoğun leylek geçişleri var. 2-4 sol pistine line yaptıktan sonra solunda göreceksiniz. İniş kalkış hattında değiller, 1-2 dakikaya yaklaşırlar bilginiz olsun.

KULE: Çok yoğun bir leylek sürüsü var. Takip edebiliyor musunuz efendim

PİLOT: Evet takip edebiliyoruz. Geçiş yapacaklar galiba bekliyoruz.

PİLOT: Bir leylek sürüsü var 400'lü park pozisyonunda yaklaşma hattını çok etkilemiyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Bilgi amaçlı paylaşıyorum.

KULE: Anlaşıldı efendim teşekkür ederiz.

PİLOT: Pistin başında çöp mü var bilmiyorum. Bir halka çiziyorlar orada toplanmış haldeler. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye pist başına doğru havadaki yoğunluklarını göreceksiniz.

KULE: Geçişteler şuan da teşekkürler.

(DHA)

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