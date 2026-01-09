HABER

İstanbul Havalimanı’nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

İran’da tırmanan gerilim Türkiye–İran hava trafiğini durma noktasına getirdi. THY, AJet ve Pegasus’un İran seferlerini iptal etmesiyle İran yolcularının İstanbul Havalimanı’nda endişeli bekleyişi başladı. Ülkelerine dönüp dönemeyeceklerini bilmeden saatlerdir terminalde beklen yolcular ailelerine ulaşamadıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

İran’da başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte yaşanan olaylar, Türkiye ile İran arasındaki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus’un İran seferlerini iptal etmesinin ardından İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda İranlı yolcu belirsizlik içinde beklemeye başladı. Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir bilgi verilmezken, yolcular ülkelerindeki yakınlarından haber alamadıklarını ifade ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

THY, AJET VE PEGASUS İRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Başta başkent Tahran olmak üzere İran’da birçok noktada yaşanan olaylar ülkeye yapılan uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus İran'a yapılacak seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

YEREL HAVAYOLLARINA TALEP ARTTI

Ülkeye sadece İstanbul’dan İran’a sefer yapan yerel havayolları uçuş gerçekleştirirken, yerel havayollarının yolcu sayısında büyük artış gözlemlendi.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

UÇUŞLAR SAATLERCE RÖTARLI

Diğer yandan uçuşlarda saatler süren gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

"AİLEMLE GÜNLERDİR HABERLEŞEMİYORUZ”

Ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı’na gelen İranlı yolculardan biri, "Şu anda kadar hiçbir şekilde mesaj atamıyoruz. Ailemle en son 2 gün önce görüştüm. Dün geceden beri haberimiz yok. Bekliyoruz hiçbir şey yapamıyoruz."dedi.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

"İNTERNET KAPALI. UÇAĞIMIZ GİDİYOR MU GİTMİYOR MU BİLMİYORUZ"

Başka bir yolcu ise endişelerini dile getirerek "Uçağımız Tahran'a gidiyor. İnternet kapalı. Uçağımız gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz. Babamla en son dün gece görüştüm" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

ABD Başkanı Trump, İran'daki gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: DHA-AA

