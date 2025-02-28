İstanbul Havalimanında ‘Ramazan Köyü’ kuruluyor: Uçuş sırasını bekleyenlere mani bile söylenecek…

İstanbul Havalimanı'nda Dış Hatlar Arındırılmış Salonu'na kurulan Ramazan Köyü, bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmak için çeşitli etkinliklerle dolu.

UÇUŞ SIRASINDA MANİLER

Ramazan’ın ruhunu yansıtan geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterlerinin seslendirdiği maniler uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli dakikalar yaşatıyor.

ÜCRETSİZ ATÖLYELER KURULACAK

Ayrıca, havalimanına kurulan özel alanlarda, müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyeler yolculara ücretsiz olarak sunulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE EĞLENCELİ AKTİVİTELER DÜZENLENECEK

Çocuklu aileler ise giden yolcu katında bulunan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktivitelerle vakit geçirebilecek.

Ramazan Köyü, hem geleneksel hem de modern etkinlikleri bir arada sunarak, İstanbul Havalimanı’nı bir kültür merkezine dönüştürüyor.

(DHA)