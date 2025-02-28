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  4. İstanbul Havalimanında ‘Ramazan Köyü’ kuruluyor: Uçuş sırasını bekleyenlere mani bile söylenecek…

İstanbul Havalimanında ‘Ramazan Köyü’ kuruluyor: Uçuş sırasını bekleyenlere mani bile söylenecek…

28.02.2025 16:08
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 16:08
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İstanbul Havalimanı'nda, ramazan ayında geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük ilgi gören 'Ramazan Köyü' projesi, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yarın başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan kültürünü daha geniş bir kitleye tanıtmak amacıyla bu yıl da geleneksel hale getirdiği Ramazan Köyü’nü misafirlerine sunmaya başladı.

İstanbul Havalimanı'nda Dış Hatlar Arındırılmış Salonu'na kurulan Ramazan Köyü, bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmak için çeşitli etkinliklerle dolu.

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UÇUŞ SIRASINDA MANİLER

Ramazan’ın ruhunu yansıtan geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterlerinin seslendirdiği maniler uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli dakikalar yaşatıyor.

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ÜCRETSİZ ATÖLYELER KURULACAK

Ayrıca, havalimanına kurulan özel alanlarda, müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyeler yolculara ücretsiz olarak sunulacak.

ISTANBUL-HAVALIMANI’NDA-‘RAMAZAN-KOYU’-A_589027_174304

ÇOCUKLAR İÇİN DE EĞLENCELİ AKTİVİTELER DÜZENLENECEK

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Çocuklu aileler ise giden yolcu katında bulunan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktivitelerle vakit geçirebilecek.

ISTANBUL-HAVALIMANI’NDA-‘RAMAZAN-KOYU’-A_589025_174304

Ramazan Köyü, hem geleneksel hem de modern etkinlikleri bir arada sunarak, İstanbul Havalimanı’nı bir kültür merkezine dönüştürüyor.

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(DHA)

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