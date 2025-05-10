HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul - İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütü üyeliği' ve 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul - İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında firari şüphelilerden iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarında ve birinci ile ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi; bu nedenle mal varlıklarına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında ise 'suç örgütü üyeliği', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus ve Çinli yetkililer ABD’nin tarife politikasını görüştüRus ve Çinli yetkililer ABD’nin tarife politikasını görüştü
Haydar Aliyev 102. doğum gününde mezarı başında anıldıHaydar Aliyev 102. doğum gününde mezarı başında anıldı

Anahtar Kelimeler:
ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Kafkas engereği kabusu: Hastane hastane panzehir aradılar!

Kafkas engereği kabusu: Hastane hastane panzehir aradılar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.