İstanbul - İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında firari şüphelilerden iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarında ve birinci ile ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi; bu nedenle mal varlıklarına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında ise 'suç örgütü üyeliği', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır