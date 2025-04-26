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İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı! Yoshinori Moriwaki'nin ev pazarladığı iddia edildi

İstanbul'da son yaşanan deprem sonrası farklı açıklamalar gelirken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olabilir" açıklamasında bulunmuştu. Moriwaki'nin inşaat şirketi olduğu ve ev pazarladığı iddia edildi.

İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı! Yoshinori Moriwaki'nin ev pazarladığı iddia edildi
Recep Demircan

Deprem bölgesi olan Marmara'da 23 Nisan çarşamba günü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49 sıralarında meydana gelen depremin ardından 200'den fazla artçının oluşması vatandaşları tedirgin etti.

Depremlerin ardından uzmanların dikkat çektiği Büyük Marmara Depremi yeniden akıllara gelirken deprem uzmanlarının çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Bazı uzmanlar bölgede büyük depremin beklenmediğini söylerken, bazıları ise büyük depremin kapıda olduğunu belirtti.

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2 AY İÇİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise "İstanbul için deprem riski bitmedi. Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor." dedi.

"FARKLI İHTİYAÇKLARA UYUM SAĞLAR"

Halk TV'nin özel haberine göre Moriwaki'nin, Japon Moriwaki Evleri adında bir inşaat şirketi olduğu ortaya çıktı. Moriwaki'nin şirketinin afişinde şu ifadeler yer alıyor:

"Geleceğin inşaatları, sadece yerel değil, küresel ilhamla şekillenmeli; Türkiye'nin depreme dayanıklı yapıları, Kolombiya ve Meksika gibi deprem riski taşıyan ülkeler için bir öğreti ve örnek olacak."

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İnşaat mühendisi olan ve 1999 Gölcük depremini sonrası Türkiye'ye yerleşen Yoshinori Moriwaki'ye ait şirket, prestijli marka imajı sunduğunu şu ifadelerle iddia ediyor:

"JME Japon Moriwaki Evleri, depreme dayanıklı ve kaliteli yapılar sunarak projelerinize prestij kazandırır, modern tasarım esnekliğiyle farklı ihtiyaçlara uyum sağlar."

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deprem İstanbul japon
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