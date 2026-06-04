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Muhittin Böcek’ten yeni 'Özgür Özel' iddiası: "950 bin Euro'yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim”

Muhittin Böcek'ten Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının seyrini etkileyecek yeni bir ifade geldi. Böcek, "Özgür Özel'in talebi üzerine Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro teslim ettiğini" söyledi.

Muhittin Böcek’ten yeni 'Özgür Özel' iddiası: "950 bin Euro'yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim”
Mehmet Hazar Gönüllü

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, savcılığa yeni ve kapsamlı bir ifade verdi.

SORUŞTURMADA YENİ İFADE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Böcek’in ifadesinde yer alan beyanların dosyaya girdiği aktarıldı.

Muhittin Böcek’ten yeni Özgür Özel iddiası: "950 bin Euro yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim” 1

İHA’nın aktardığına göre Böcek, ifadesinde dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talebi üzerine bizzat eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro teslim ettiğini söyledi.

Muhittin Böcek’ten yeni Özgür Özel iddiası: "950 bin Euro yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim” 2

Böcek ayrıca Özgür Özel’in talebi ile seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığı ikrar etti.

DAHA ÖNCE “PARA DEĞİL, PROJE KONUŞTUK” DEMİŞTİ

Muhittin Böcek’in Manisa ziyareti daha önce de tartışma konusu olmuştu.

Böcek, o dönem yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ricası üzerine Ferdi Zeyrek’in seçim kampanyası sürecinde Manisa’ya gittiğini belirtmiş, iddialara karşı “Para değil, proje konuştuk” demişti.

Muhittin Böcek’ten yeni Özgür Özel iddiası: "950 bin Euro yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim” 3

- Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirmişti.

OĞLU GÖKHAN BÖCEK DE İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermişti.

Gökhan Böcek, Özgür Özel’in talimatıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon Euro istendiğini öne sürmüştü.

Gökhan Böcek, durumu babasına aktardığını, Muhittin Böcek’in de kendisine “Gereğini yap” dediğini belirtmişti.

Muhittin Böcek’ten yeni Özgür Özel iddiası: "950 bin Euro yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim” 4

- Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek

“OĞLUMUN BEYANI DOĞRU” DEMİŞTİ

Öte yandan Muhittin Böcek’in önceki ifadesinde, oğlu Gökhan Böcek’in “1 milyon Euro istendiği” yönündeki beyanını doğruladığı aktarılmıştı.

AĞBABA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek’in iddialarını reddetmişti.

Muhittin Böcek’ten yeni Özgür Özel iddiası: "950 bin Euro yu Ferdi Zeyrek’e bizzat verdim” 5

Ağbaba, Gökhan Böcek’le telefon görüşmesi yapmadığını savunmuş, HTS kayıtlarının incelenmesini isteyeceğini söylemişti. Ağbaba ayrıca hakkındaki iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya Manisa Özgür Özel Ferdi Zeyrek
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