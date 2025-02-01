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  4. İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! "Olacak felaketi düşünemiyorum, 7 metre tsunami dalgası olabilir"

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! "Olacak felaketi düşünemiyorum, 7 metre tsunami dalgası olabilir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.02.2025 17:06
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Marmara'da beklenen depremle ilgili son açıklama Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör, “Eğer bir yer kayması olursa merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara’da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir" dedi.

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! "Olacak felaketi düşünemiyorum, 7 metre tsunami dalgası olabilir"

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğinde, ‘Beklenen İstanbul Depremi Marmaraereğlisi'ne Etkileri’ konulu konferans, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve vatandaşların katıldığı konferansa konuşmacı olarak katılan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, depremle ilgili bilgiler verdi.

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"7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Slaytlar eşliğinde görsellerin izletilmesinin ardından konuşan Prof. Dr. Şengör, deprem konusunda gerçekçi olunmak zorunda olunduğunu söyledi. Şengör, “Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayıp, Marmaraereğlisi'ne kadar uzanıyor ve bu fayın hareketi, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Maramaraereğlisi’nde 7,6 deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmarereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara’da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy’de” dedi.

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"İSTANBUL'DA OLACAK FELAKETİ DÜŞÜNEMİYORUM"

Karanlık bir manzara çizdiğini söyleyen Şengör, “Ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Her şey güllük gülistanlık deyip de kendimizi aldatıp yaşayamayız. İstanbul’da olacak felaketi düşünemiyorum. Korkunç olacak ve bunun için tedbir alınmadığından emin olun” dedi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör tsunami
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