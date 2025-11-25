HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? 'Tutacak' kar için tarih verildi

İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak? soruları yanıt buldu, Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre tarih belli oldu. Kar yağışı için 2026 yılı işaret edildi. Uzmanların son hava durumu raporlarına dayanarak yaptığı tahminlere göre mega kentte ilk kar yağışı Ocak ortasında olacak. Karla karışık yağması beklenen yılın ilk karın ardından 'tutacak kar' için ise başka bir tarih verildi. İşte detaylar...

İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? 'Tutacak' kar için tarih verildi
Devrim Karadağ

İstanbul'a kar geliyor... Milyonların beklediği haber sonunda geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye uğramasa da etkisi hissedildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, son günlerde aniden düştü ve hava birden soğudu. Birçok kentte kışlıklar giyilmeye başlanırken; uzmanlar sıcaklıkların gelecek hafta daha da düşeceğini açıkladı. Kar yağışı içinse tarih bile belli oldu. Uzmanlar İstanbul'a yağacak kar yağışı için 2 tarihi işaret etti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAĞACAK?

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlı havanın da etkisini göstermesi beklenirken "İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?" soruları da yanıt buldu.

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının son hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da karla karışık yağmur 14-19 Ocak tarihleri arasında yağacak. Özellikle kıyı bölgelerde sulu kar ihtimali öne çıkıyor.

İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? Tutacak kar için tarih verildi 1

'TUTACAK KAR' 5-6 ŞUBAT'TA

Asıl beklenen kar yağışının ise 5-6 Şubat tarihlerinde olabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre merkez ilçelerde 1-5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabilir.

İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? Tutacak kar için tarih verildi 2

HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji’nin son verilerine göre, bu hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? Tutacak kar için tarih verildi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğduOkulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğdu
4. kattan düşmüştü, kahreden paylaşımları ortaya çıktı!4. kattan düşmüştü, kahreden paylaşımları ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı istanbul kar yağışı meteoroloj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.