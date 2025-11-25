İstanbul için kar yağışı tahmini: Ne zaman yağacak? 'Tutacak' kar için tarih verildi

İstanbul'a kar geliyor... Milyonların beklediği haber sonunda geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye uğramasa da etkisi hissedildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, son günlerde aniden düştü ve hava birden soğudu. Birçok kentte kışlıklar giyilmeye başlanırken; uzmanlar sıcaklıkların gelecek hafta daha da düşeceğini açıkladı. Kar yağışı içinse tarih bile belli oldu. Uzmanlar İstanbul'a yağacak kar yağışı için 2 tarihi işaret etti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAĞACAK?

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlı havanın da etkisini göstermesi beklenirken "İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?" soruları da yanıt buldu.

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının son hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da karla karışık yağmur 14-19 Ocak tarihleri arasında yağacak. Özellikle kıyı bölgelerde sulu kar ihtimali öne çıkıyor.

'TUTACAK KAR' 5-6 ŞUBAT'TA

Asıl beklenen kar yağışının ise 5-6 Şubat tarihlerinde olabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre merkez ilçelerde 1-5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabilir.

HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji’nin son verilerine göre, bu hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ