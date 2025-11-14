HABER

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’daki gıda zehirlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama İl Sağlık Müdürü Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

