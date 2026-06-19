İstanbul kent genelinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Beyloğlu Taksim'deki uygulamaya Özel Harekat, Beyoğlu ilçe ekipleri ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve bekçi katıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ ‘HUZUR İSTANBUL' DENETİMİ

Gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri araçları durdurarak, didik didik arama yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır