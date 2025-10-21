HABER

İstanbul merkezli 11 ilde BMW operasyonu! Özellikle bu modelleri hedef almışlar; çok sayıda gözaltı var…

BMW marka "M" model otomobiller üzerinde yapılan sahtecilik kamuoyunda bilinen adıyla ‘change’ işlemleriyle ilgili güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 72 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı. Son zamanlarda yurtdışından getirilen BMW marka araçlarla yapılan bu işlem sık sık sosyal medyada da gündem oluyordu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "M3" kod isimli şüpheli F.M'nin elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün 50 eylem gerçekleştirdiği ve 72 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlendi. Araçlar orijinalmiş gibi gösterilip vatandaşlara satılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı anlaşıldı.

"Change" yapılan 50 araçtan 43'ü ele geçirilirken, araçlarda yapılan bilirkişi incelemesinde de sahtecilik tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, 5 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

