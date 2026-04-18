İstanbul Tabip Odası seçimlerinde tartışma yaratan adaylar! KCK/ PKK ihraçlı isimler DKG listesinde

İstanbul Tabip Odası’nın 19 Nisan Pazar günü yapılacak olağan genel kurulunda dört liste yarışacak. Bu listeler arasında, yaklaşık 34 yıldır İstanbul Tabip Odası yönetimini elinde bulunduran ve kamuoyunda tartışma yaratan çıkışlarıyla bilinen Demokratik Katılım Grubu (DKG), yeniden gündem oldu.

LİSTEDE KCK/PKK GEREKÇESİYLE İHRAÇ EDİLMİŞ İSİMLER VAR

DKG’nin yönetim kurulu üyeliği için gösterdiği adaylar arasında Dr. Benan Koyuncu ve Dr. Fikret Aydın dikkat çekiyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Benan Koyuncu, “terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı” oldukları değerlendirilen memurları kamu görevinden çıkaran KHK’nin geçici 35. maddesi kapsamında hekimlik mesleğinden ihraç edildi. Koyuncu’nun daha önce güvenlik soruşturması olumsuz gelmiş, ataması yapılmamış; açtığı dava sonucunda göreve dönmüş, ancak ardından yeni bir soruşturmayla bir kez daha ihraç edilmişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI İLE AYNI ÇİZGİDELER

DKG listesinin bu seçimde dikkat çeken asıl özelliği ise grubun Şebnem Korur Fincancı ile aynı çizgide olması oldu.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, 20 Ekim 2022’de PKK yayın organı olduğu değerlendirilen “Medya Haber” isimli mecraya konuşarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı hakkında “PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar” gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi uyarınca “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Yargılama sürecinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de istinaf incelemesi sonucunda bu kararı onamıştı.

Hukuki süreçler bitmedi. Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzerine açılan manevi tazminat davasında ise mahkeme, Fincancı’nın 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

SEÇİMLER YARIN İSTANBUL’DA

Seçimler, 19 Nisan Pazar günü Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul’un binlerce hekimi, meslek örgütünün hangi çizgide yönetileceğine yarın karar verecek.