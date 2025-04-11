HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul’u lodos vurdu: Beyoğlu’nda bina çöktü, Kağıthane’de çatı uçtu

İstanbul’da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu’nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane’de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece’de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.

İstanbul’u lodos vurdu: Beyoğlu’nda bina çöktü, Kağıthane’de çatı uçtu

İstanbul’da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle binadan koparak çevredeki diğer binalara savruldu. Kopan parçalar evlerin çatı ve balkonlarına düşerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE ÇATI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak’ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. 3 araç hasar alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 2 araç olay yerinden çekilirken hasar alan bir kamyonet olay yerinde kaldı.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta ise riskli yapı olması gerekçesi ile mühürlenen ahşap bina yine lodos ve yağmurun etkisiyle kısmen çöktü. İkinci katı çöken ve kısmen eğilen metruk bina çevredeki diğer binalara zarar vermezken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çukurca’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiÇukurca’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Ankara’da çıkan yangında ev küle döndüAnkara’da çıkan yangında ev küle döndü

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Golü atan bile şaştı! Avrupa Ligi'nde böylesi görülmedi: Taraftardan 'Altay' isyanı!

Golü atan bile şaştı! Avrupa Ligi'nde böylesi görülmedi: Taraftardan 'Altay' isyanı!

MEB 2025 öğretmen atamasında ilk rakam ortaya çıktı! işte Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin’in konuştuğu o sayı…

MEB 2025 öğretmen atamasında ilk rakam ortaya çıktı! işte Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin’in konuştuğu o sayı…

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Doğuş Grubu'ndan Özgür Özel'e 'Biz de Atatürkçüyüz' mesajı!

Doğuş Grubu'ndan Özgür Özel'e 'Biz de Atatürkçüyüz' mesajı!

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.