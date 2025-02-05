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  4. İstanbul'un beklediği kar geldi! Lapa lapa yağıyor... İşte ilk görüntüler

İstanbul'un beklediği kar geldi! Lapa lapa yağıyor... İşte ilk görüntüler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 08:16
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Uzun süredir İstanbul'a neden kar yağmadığı tartışılıyordu. Uzmanlar bu hafta içini işaret ederek kar tahminlerini duyurmuştu. Sabah saatlerinde İstanbul'a yılın ilk karı yağdı. Meteoroloji de 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İşte Türkiye'de hava durumu ve İstanbul'daki ilk karın görüntüleri...

İstanbul'un beklediği kar geldi! Lapa lapa yağıyor... İşte ilk görüntüler

İstanbul nihayet karla buluştu. Çarşamba ve perşemve günü için kar uyarısı yapan uzmanların tahminleri tuttu. Kar ve hava muhalefeti nedeniyle dün çok sayıda da uçak seferi iptal edilmişti. Yağışın ilerleyen dakikalarda etkisini daha da artırması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

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İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merakla beklenen kar kendini sabah saatlerinde gösterdi. İstanbul'da da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının görüntüleri ise geldi.

İşte İstanbul'a yağan yılın ilk karı;

ARTARAK DEVAM EDECEK

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

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METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

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90 KM'YE ULAŞACAK

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU'DA YOĞUN KAR

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BATI KARADENİZ'DE TİPİ UYARISI

Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul kar
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