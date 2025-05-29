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İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'da Sarıyer'de bulunan bir eğitim yuvası akılalmaz bir taciz iddiasıyla sarsıldı. Okul müdürü, beden eğitimi öğretmeninin odasına girdi ve hem sözlü hem fiziksel tacizde bulundu. Öğretmen o anları saniye saniye anlattı. Savcılığa şikayette bulunan öğretmen adli tıp raporunu da gösterdi. Öte yandan öğretmenin daha önce bir kez daha şikayet ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'
Ufuk Dağ

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan prestijli bir özel okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Mevsim K., aynı okulda müdürlük görevini yürüten Kazakistan uyruklu Dinar K.'nın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. İddialara göre, müdür sabah saatlerinde Mevsim K.'nın odasına gelerek, önce sözlü tacizde bulundu, ardından fiziksel temasta bulunarak saldırıda bulundu.

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ODASINA GİRDİ, 'ÇOK GÜZEL KOKUYORSUN' DEDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Mevsim K.'nin ifadesine göre, 11 Kasım 2024 sabahı yaşanan olayda, okul müdürü Dinar K. toplantı yapmak bahanesiyle Mevsim K.'nin odasına geldi. Önce bilgisayardaki evrakları inceledi, ardından Mevsim K.'nın yakınına oturarak ona "Çok güzel kokuyorsun" dedi.

İĞRENÇ TACİZ

Yaklaşık 30 dakika boyunca odada kalan müdür, iddiaya göre Mevsim K.'dan hiçbir yanıt alamayınca fiziksel temas kurdu ve "Ben seninle konuşmaya çalışıyorum, neden cevap vermiyorsun?" diyerek göğüslerini sıktı.

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"SERT BİR ŞEKİLDE SIKTI, BAYILMIŞIM"

Yaşanan skandal sonrası genç kadın, adliyeye giderek tacizci okul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mevsim K., verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İlk önce tek eliyle göğüslerime bastırdı. Tepki verince bir şey demedi, ben uzaklaşmaya çalışırken ikinci kez daha sert bir şekilde göğüslerimi sıktı. Bu sırada elimle kendisini itmeye çalıştım, sonra birden gözüm karardı. Bayılmışım."

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ÖNCE ADLİ TIP'A ARDINDAN SAVCILIĞA

Saldırının ardından hastaneye götürülen Mevsim K.,'nın göğüs bölgesinde kızarıklık ve hassasiyet tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, fiziksel temasın gerçekleştiğine dair bulguların bulunduğu bildirildi. Mağdur kadın söz konusu raporu ve tanık ifadelerini delil olarak savcılık dosyasına sundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: 'KAHVE BİLE İKRAM ETTİ'

Şüpheli Dinar K. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Tercüman eşliğinde ifade veren Dinar K., "Ben evrak bakmak için odaya girdim. Ne yüzüne baktım ne de temas kurdum. Kahve bile ikram etti, sonra birlikte evraklara baktık ve odadan çıktım" dedi. Ancak mağdurun ifadesiyle çelişen detaylar, olayın seyrini değiştirdi.

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İLK VUKUATI DEĞİL

Mevsim K., olaydan önce okul yönetimine yazılı olarak Dinar K. hakkında şikayette bulunduğunu ancak hiçbir disiplin işlemi uygulanmadığını ifade etti. "Daha önce de bana sözlü olarak yaklaşımları oldu, yönetime dilekçe verdim ama kimse ilgilenmedi. Sadece odalarımız ayrıldı" dedi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dinar K.'un 'basit cinsel saldırı' suçunu işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi. Şüpheli okul müdürü ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Müdür Beden Eğitimi Sarıyer İstanbul okul cinsel taciz
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