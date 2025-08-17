HABER

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

Akılalmaz olayın adresi bu kez Kağıthane oldu! Kuyumculuk yapan Duygu. G.'nin iş yeri iki kez kurşunlandı, bir kişi yaralandı. Ekipler olayla ilgili yaptığı incelemede 14 yaşındaki iki şüpheliyi kıskıvrak yakalandı. Daha önce de kurşunlanan iş yeriyle ilgili 8 kişi tutuklanmıştı. Tetikçileri tutan kişinin Duygu G.'nin boşanmak istediği eşi olduğu ortaya çıktı. Tetikçilere ise evlerine beyaz eşya alma ve yurt dışına çıkarma sözü verdiği belirlendi.

Kağıthane’de kuyumculuk yapan Duygu G.(40) ve iş yeri, 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırılarda B.K. isimli kadın yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 14 yaşındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı; piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya da el koydu. Daha önce de 3 kez kurşunlanan ve 8 şüphelinin tutuklandığı olayın, kadının yurtdışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G.’nin (43), 'Evinize beyaz eşya alacağım' diyerek kandırdığı tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

15 TEMMUZ'DA SALDIRMIŞLARDI

İlk olay, 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.’yi (14) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan 2 şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞ TETİKÇİ, TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.’nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım' sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.(DHA)

