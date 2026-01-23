HABER

İstanbul'un kültürel mirası 2025'te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul’un iki simge yapısı Galata Kulesi ve Kız Kulesi, 2025 yılında toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Restorasyon, koruma ve etkin alan yönetimi çalışmalarıyla her iki yapı da kültür turizminin en çok ilgi gören durakları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un simge yapılarında elde edilen ziyaretçi rakamlarına ilişkin, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 047 ziyaretçiye ulaştı. Restorasyon ve koruma süreçleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen tarihi yapılar, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hedefi doğrultusunda hem kent yaşamına hem de turizme güçlü katkı sağladı.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 1

GALATA KULESİ 2025’İN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZELERİ ARASINDA

Galata Kulesi’nde, 1 Kasım 2023 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında önce 8. kat ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde, kulenin 63 metre yüksekliğindeki 270 kilogram ağırlığındaki bakır alemi restore edilerek dört parça hâlinde yeniden yerine yerleştirildi. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarları ve zemininde jeoradar taramaları gerçekleştirildi.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 2

Tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. 674 yıllık Galata Kulesi, bu süreçte iskeleyle çevrelenerek koruma altına alındı.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 3

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılan dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, 2025 verilerine göre yıl boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırlayarak, geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu panoramik manzarasıyla yapı, İstanbul silüetinin ayrılmaz unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 4

İSTANBUL’UN TARİHİ SİMGESİ KIZ KULESİ 2025’TE DE ÖNE ÇIKTI

İstanbul Boğazı’nın ortasında yer alan Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari kimliğine kavuşturulması hedefiyle 2021 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 5

Yaklaşık 80 yıldır kapsamlı şekilde ele alınmayan restorasyon sürecinde, yapıda geçmiş dönemlerde yapılan ve özgün mimariyle uyumlu olmayan müdahaleler aşamalı ve kontrollü biçimde kaldırıldı. Çalışmalar sırasında, önceki onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ile kimyasal maddelerin yapıya zarar verdiği, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı tespit edildi.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 6

Restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşan kaynaklar arasında en fazla bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri esas alındı. Bu doğrultuda, kule ve kale bölümünde yer alan özgün olmayan çatı ekleri kaldırılarak yapı, tarihsel dokusuna uygun hâle getirildi.

İstanbul un kültürel mirası 2025 te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı 7

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından Kız Kulesi, 2025 yılında 246 bin 047 ziyaretçi ağırlayarak İstanbul’un en çok ilgi gören simge yapılarından biri oldu.

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

