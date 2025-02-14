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  4. İstanbul'un ortasında tedirgin eden görüntü: Üsküdar'daki toprak kayması sonrası nöbet başladı! "Çökme başladıysa devamı gelir"

İstanbul'un ortasında tedirgin eden görüntü: Üsküdar'daki toprak kayması sonrası nöbet başladı! "Çökme başladıysa devamı gelir"

14.02.2025 16:18
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14.02.2025 16:18
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleşen toprak kaymasıyla başlayan endişe sürüyor. Toprak kayması iki binanın boşaltılmasına neden olmuştu. Bölgede nöbet tutuluyor, bina sakinleri tedirgin. Bu kaygı "Çökmeye başladıysa devamı gelecektir. Belki yandaki binalar da şu anda tehlike altında, buna bir önlem alınmalı" sözleriyle de dile getirildi.

Üsküdar'ın Küplüce Mahallesi'nde toprak kayması yaşanmıştı. Bu olay deprem riski her an aklının bir köşesinde olan İstanbulluların aklına binaların güvenliğini bir kez daha sorgulattı. Toprak kaymasının yarattığı hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

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NÖBET BAŞLADI

Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta dün akşam saatlerinde bitişik 2 binanın, bahçe kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliye edilmesinin ardından zabıta ve polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

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DEV KAYA PARÇALARI 50 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde yapılan incelemede, kaymanın yaşandığı bölgede toprakla birlikte kopan büyük kaya parçalarının, yaklaşık 50 metre aşağıdaki zemine düştüğü görüldü.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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" DEPREM DEĞİL DE GÖK GÜRÜLDÜYOR ZANNETTİK"

Olay anını AA muhabirine anlatan bina sakini Hatice Aytekin, evde oturdukları esnada büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Bunun üzerine hızlıca dışarı çıktıklarını belirten Aytekin, "Zaten 1-2 kere daha parça kopmuştu oradan, biz anladık. 'Taş ocağı göçüyor' diye montunu alan herkes çıktı. Ben de hemen o anda çıktım. Sarsıntı oldu, deprem değil de biz gök gürüldüyor zannettik. Normalde de gök gürüldeyince sallanırdı. İlaçlarımızı bile alamadık. Çocuk dershaneye gidiyor onun kitapları kaldı içeride alamıyoruz. Sadece montlarımızı aldık çıktık. Kızımda kalıyorum, sonucu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bina sakinlerinden Enver Gümrükçü ise "Gürültü oldu, dışarı çıktım herkes balkonlara çıkmış. Aşağıda komşularımız vardı, 'toprak kayması oldu' dediler. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi." diye konuştu.

"ÇÖKMEYE BAŞLADIYSA DEVAMI GELECEKTİR"

Küplüce Mahallesi muhtarı Mustafa Kerim de kaymanın yaşandığı bölgenin eskiden bir taş ocağı olduğunu belirtti. Bölgedeki evlerin eski yapılar olduğunu, toprak kaymasının devam etmesi durumunda daha da kötü sonuçlar oluşturabileceğini vurgulayan Kerim, "Çökmeye başladıysa devamı gelecektir. Belki yandaki binalar da şu anda tehlike altında, buna bir önlem alınmalı. Önlem alınmazsa şimdi can kaybı olmadı, yarın can kaybı olmayacak diye bir şey yok. Buna bir önlem almak lazım. Gelin bunun önlemini alın, kim yapacaksa bu evleri yapsın." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da bitişik 2 binanın bahçe kısmında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana gelmiş, çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, tedbir amaçlı 2 bina tahliye edilerek mühürlenmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Üsküdar bina toprak kayması
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