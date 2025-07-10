İstanbul'un sıcak havalarda kavrulduğu bu günlerde günlük tüketilen damacana su sayısı hayrete düşürdü! İşte o rakamlar

İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşırken, kentin su kaynakları olan barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelere geriledi.

Ekoltv.com.tr'nin derlediği haberde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 62.09 olarak güncellendiği aktarıldı.

GÜNLÜK 191,5 BİN DAMACANA SU KULLANILIYOR

Bu düşüş, artan sıcaklıklar ve su tüketimiyle birlikte kentteki su yönetimi açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir tabloyu ortaya koyuyor. Barajlardaki kritik düşüş İSKİ’yi tasarruf çağrısı yapmaya iterken İstanbul’un günlük su tüketim miktarı ise şoke etti. İSKİ’nin resmi sitesinde yer alan verilere göre son 24 saatte 3 milyon 639 metreküp su tüketildi. Bu da yaklaşık 191,5 bin damacana suya denk geliyor.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre, barajlardaki doluluk oranları da şu şekilde kaydedildi:

Ömerli: Yüzde 66.69

Darlık: Yüzde 70.00

Elmalı: Yüzde 77.35

Terkos: Yüzde 65.65

Alibey: Yüzde 45.17

Büyükçekmece: Yüzde 57.92

Sazlıdere: Yüzde 48.66

Istrancalar: Yüzde 27.28

Kazandere: Yüzde 56.12

Pabuçdere: Yüzde 58.48