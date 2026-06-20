İstanbul Üniversitesi’nde YKS heyecanı

YKS’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15’te başladı. İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. İstanbul Üniversitesi’ne gelen üniversite adayları sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

TYT’nin birinci oturumuna tüm sınav merkezlerinde 2 milyon 425 bin 628 aday katılıyor. TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve cevaplamaları için 165 dakika süre verilecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır