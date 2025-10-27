İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de o yollar tamamen kapatılacak!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü uygulanacak trafik düzenlemesi kamuoyuna duyuruldu. Valilik, kutlamaların sorunsuz ilerlemesi ve güvenlik tedbirleri nedeniyle belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı.

KAPANACAK YOLLAR (05:45 – PROGRAM BİTİMİ)

Tören günü olan 29.10.2025 Çarşamba günü sabah saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve bu yollara çıkan bağlantı noktaları şunlardır:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, kapalı olacak güzergâhları kullanacak vatandaşlar için belirlenen alternatif yolları da paylaştı. Alternatif güzergâhlar şu şekildedir: