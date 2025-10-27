HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de o yollar tamamen kapatılacak!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de 05:45 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) dahil çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de o yollar tamamen kapatılacak!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü uygulanacak trafik düzenlemesi kamuoyuna duyuruldu. Valilik, kutlamaların sorunsuz ilerlemesi ve güvenlik tedbirleri nedeniyle belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim de o yollar tamamen kapatılacak! 1

KAPANACAK YOLLAR (05:45 – PROGRAM BİTİMİ)

Tören günü olan 29.10.2025 Çarşamba günü sabah saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve bu yollara çıkan bağlantı noktaları şunlardır:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
  • D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
  • Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim de o yollar tamamen kapatılacak! 2

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, kapalı olacak güzergâhları kullanacak vatandaşlar için belirlenen alternatif yolları da paylaştı. Alternatif güzergâhlar şu şekildedir:

  • Turgut Özal Millet Caddesi,
  • Fevzipaşa Caddesi,
  • Atatürk Bulvarı,
  • D100 Karayolu,
  • O-3 Hal Yolu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonetle çarpışan patpatın sürücüsü yaşamını yitirdiKamyonetle çarpışan patpatın sürücüsü yaşamını yitirdi
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 800 gram uyuşturucu ele geçirildiAlanya'da uyuşturucu operasyonu: 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği trafik 29 ekim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.