İstanbul Valiliği duyurdu! Ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar kısıtlandı

İstanbul Valiliği yaz aylarına girilirken orman yangınlarının önüne geçebilmek için bir dizi karar yayınlandı.

8 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yayınlanan karara göre 8 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında belirtilen alanlar haricindeki ormanlık alanlarda araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanırken, köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız.

Bu kapsamda;

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır.

Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.

Orman Kanunu’nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy / mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ - bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli Hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Valilik kararında giriş yasağı bulunmayan alanlar listesi:

Valilik tarafından yapılan açıklamadan ayrı tutulan mesire alanları ise açıklamada yayınlandı:

1.Bölge Müdürlüğü korunan alanar

1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

4 İstanbul Şile- Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı

2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul ili orman parkları

1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı

2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı

3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı

15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı

16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı

18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

19 İstanbul Şile Kabakoz (Devrenlik) Orman Parkı

20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı

21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri

23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri

24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı

25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

28 İstanbul Şile Avcıkoru

29 İstanbul Şile Alacalı Ören

30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı

31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri

35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri

36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri

37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri

38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri

39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri

40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri

41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri

42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri

43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri

44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri

45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri

46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri

47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri

48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri

49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı

50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri

51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri

52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri

53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri

54 İstanbul Eyüp Binbaşı Çeşmesi

55 İstanbul Eyüp Elmalı Tepe

56 İstanbul Eyüp Kurtkemeri

57 İstanbul Eyüp Çatalmeşe

58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)

İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)

İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)

İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)

59 İstanbul Adalar Aşıklar

60 İstanbul Adalar Büyüktur

61 İstanbul Adalar Çamlimanı

62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ

63 İstanbul Adalar Panorama

64 İstanbul Adalar Kalpazankaya

65 İstanbul Adalar Zeytinlik

66 İstanbul Ümraniye Çır Çır

67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik

68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir

69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe

70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu

71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe

72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye

73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru

74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe

75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı

76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız

77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe

78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır

79 İstanbul Beykoz Karlıtepe

80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran

81 İstanbul Beykoz Kaynarca

82 İstanbul Beykoz Poyrazköy

83 İstanbul Beykoz Tokatköy

84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet

85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı

86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı

87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı

88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe

89 İstanbul Beykoz Kavacık

90 İstanbul Tuzla Akfırat

91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı

92 İstanbul Kartal Aydos

93 İstanbul Kartal Başıbüyük

94 İstanbul Kartal Fındıklı

95 İstanbul Kartal Gülensu

96 İstanbul Kartal Karasudere

97 İstanbul Tuzla Tuzla

98 İstanbul Çekmeköy Koçullu

99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)

100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy

101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı

102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca

103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan

104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü

105 İstanbul Sancaktepe Meşelik

106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy

107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi (Eski Adı Sancaktepe)

108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme

109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere

110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu

111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan

112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi

113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi

114 İstanbul Pendik Emirli

115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası

116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu

117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe

118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu

119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı

120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli

121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy

122 İstanbul Eyüp Göktürk

123 İstanbul Eyüp Çiçekçiler

124 İstanbul Eyüp Azizpaşa

125 İstanbul Eyüp Uluslar Arası Kent Ormanı

126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk

127 İstanbul Arnavutköy İmrahor

128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı

129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın

130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu

131 İstanbul Çekmeköy Beyzade

132 İstanbul Maltepe Ataşehir

133 İstanbul Kağıthane Kağıthane

134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere

135 İstanbul Çekmeköy Çamlık

136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina

137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı

138 İstanbul Çekmeköy Hanzade

139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı

140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri

141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı

142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı

3- İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul ili ekoturizm rotası

1 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır