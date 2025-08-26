HABER

İstanbul Valiliğinden kurumlara yazı! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

İstanbul Valiliği; İBB, ilçe belediyeleri ve tüm kurumlara bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilirken, ailelerin teşhir edildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere yapılan yardımlarda, şahısları rencide edecek hiçbir fotoğraf ve video çekimine izin verilmeyecek. Okullardaki yardımlar ise kurulacak komisyon tarafından öğrenciye ulaştırılacak.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Valiliği; İBB, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar ve kentteki tüm kurumlara bir yazı gönderdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, sosyal medyada çekim yaparak insanlara yardım ettiğini öne süren şahıslara yönelik bazı önemli detaylar yer aldı.

"YARDIM ALAN KİŞİLERİ TEŞHİR EDEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTUĞU GÖZLEMLENMİŞTİR"

Bahsi geçen yazıda, "Hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım çalışmaları yapılmaktadır" denildi.

Yardım görüntülerinin ihtiyaç sahibi bireyleri teşhir ettiği belirtilen yazıda, "Ancak yardımların dağıtımı esnasında yardım alan kişileri teşhir eden ve kamuoyunu rahatsız edici görüntüler oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum, kişilik haklarına zarar vermekte ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellemektedir. Bu kapsamda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından yapılacak olan yardımlar aşağıdaki hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu sosyal yardım başvurularının Kaymakamlıklar tarafından alınarak değerlendirilmesi; bu değerlendirmede öğrencilerin gelişim seviyeleri, istek, ihtiyaçları ile pedagojik esaslara uygunluğunun gözetilmesi, uygun görülmesi halinde gerçekleştirilecek yardımların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama, takip ve denetiminin yapılması, yapılan yardımların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi,

Öğrencilere yapılacak yardımların doğrudan öğrencilere değil, ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan yedi kişilik bir komisyon tarafından teslim alınarak okul idaresi aracılığıyla dağıtımının sağlanması,

Yardımların teslim alınması sırasında çekilecek fotoğraf ve video kayıtlarında hiçbir şekilde öğrencilere yer verilmemesi yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyonun yer alması,

Okullara teslim edilen kırtasiye, gıda vb. gibi yardımların okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtılması, kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerine duyduğu güvenin sarsılmaması adına öğrenci velilerine teslim edilmesi,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik olarak yapılacak yardımlarda, fotoğraf veya video çekilmesine izin verilmemesi.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen konuların başta Kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirlerce titizlikle incelenerek takip edilmesi, işbu yazının ilgili tüm kurumlara imza karşılığı tebliğ edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim"

