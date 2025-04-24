İstanbul Valisi Davut Gül'den deprem provakasyonu yapanlarla ilgili açıklama!

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşım yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabından vatandaşlara asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

İşte o açıklama;

"VATANDAŞLARIMIZ ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMESİN"

"Sosyal medya mecralarında “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.

Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.

Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz.

Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."