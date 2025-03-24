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  4. İstanbul Valisi Davut Gül fotoğrafları paylaştı: Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur!

İstanbul Valisi Davut Gül fotoğrafları paylaştı: Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur!

24.03.2025 07:07
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protesto eylemlerinde bir kez daha polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bazı fotoğraflar paylaştı. Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül fotoğrafları paylaştı: Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası başlayan protestolarda 5. gün geride kalırken; İBB binasının olduğu Saraçhane'de polis ile göstericiler yine karşı karşıya geldi. Çıkan olayların ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları uyardı.

"MASKELİ KİŞİLERİN BULUNDUĞU ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

"Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır." diyen Gül, bazı fotoğraflar da paylaştı.

"CAMİ VE HAZİRELERE ZARAR VERMEK PROVOKASYONDUR"

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini söyleyen Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir." ifadelerini kullandı.

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