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İstanbul Valisi'nin telefonu hiç susmadı! Önder için hastaneye gelmişti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül'ün telefonu adeta hiç susmadı. Gece boyu süren Gül'ün telefon görüşmeleri "Arayan ve bilgi alan üst düzey yetkililer var" yorumlarına neden oldu.

İstanbul Valisi'nin telefonu hiç susmadı! Önder için hastaneye gelmişti
Devrim Karadağ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Önder ameliyata alındı.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı. Vali Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.

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TELEFONU HİÇ SUSMADI

Önder'in tedavi aldığı hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül, sıklıkla telefonla konuşması da dikkat çekti. Gül'ün görüşme trafiğini görenler "Arayan ve bilgi alan üst düzey yetkililer var" yorumunda bulundu.

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Sırrı Süreyya Önder Davut Gül istanbul valisi
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