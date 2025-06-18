İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi! ORC yayımladı, CHP ve AK Parti arasındaki 3 puanlık fark gündem oldu

Haziran ayı seçim anketi yayımlandı. ORC Araştırma tarafından sadece İstanbul ve Ankara'da yapılan seçim anketi çalışmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Erken seçime yönelik kamuoyu araştırmaları yapan ORC Araştırma, son seçim anketini 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında yaptı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA OY ORANLARI

Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlara 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.

CHP-AK PARTİ FARKI İKİ ŞEHİRDE DE AYNI

Anket sonuçlarında Ankara ve İstanbul'da CHP ile AKP arasında 3 puan fark var.

Anket sonuçları şöyle:

İSTANBUL'DA CHP'NİN OYU YÜZDE 33,6

İstanbul'da 2 Bin 850 kişi ile yapılan ankette CHP yüzde 33,6 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sıradaki yerini koruyor. CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 3,4 olarak açılmış durumda.

Öte yandan DEM Parti yüzde 7,2 ile üçüncü parti olurken, Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP yüzde 5,5 ile dördüncü parti oldu.

ANKARA'DAKİ FARK DA 3 PUAN

Ankara'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 34.6 çıkarken, AK Parti yüzde 31.1 ile ikinci sırada yer aldı.

Anketlere göre MHP 7.2 ile üçüncü sırada yer alırken Zafer Partisi yüzde 4.4 ile dördüncü sırada yer aldı.