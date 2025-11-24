İstanbul’da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki

HABER

İstanbul’da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu.

İstanbul’da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, duruma en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.
İstanbul Ümraniye’de yaklaşık 2 ay boyunca kesilen suların geldiğinde kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

