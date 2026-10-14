İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 87 oldu

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.

İstanbul’da etkili olan yağış kentin çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden olurken birçok noktada da trafik oluştu. İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) trafik yoğunluğu haritasında saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü. Etkili olan yağış sürücülerin de trafikte uzun süreler geçirmesine neden oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır