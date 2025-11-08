HABER

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi

İstanbul’da uzun yıllar çalıştıktan sonra 5 yıl önce memleketi Amasya’daki köyüne dönen gıda mühendisi kadın, 24 ülkede topladığı sebze, çiçek ve baharat tohumlarından köyünde üretip satış yaparak örnek oldu.

Gıda Mühendisi Nilgün Demir’in Yassıçal köyünde kurduğu ‘Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi’ üyesi kadınlar arazilerini bu tohumlarla renklendirmeye başladı.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 2

OTEL VE RESTORANLARA BİTKİ VE YENİLEBİLİR ÇİÇEK SATIYOR

Üniversiteden mezun olduktan sonra 25 yıl Türkiye’nin birçok ilinde ve son olarak İstanbul’da gıda sektöründe çalışıp yöneticilik yapan Gıda Mühendisi Nilgün Demir, 5 yıl önce ailesinin yaşadığı Amasya’nın Yassıçal köyüne döndü.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 3

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle temasları sonrası bin50 rakımlı köyde ata toprağı 4 bin metrekarelik arazide açık alan ve serada gastronomi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte yaprak, çiçek, sebze ve taze baharatlar üretmeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki otel ve restoranlara yaptığı bitki ve yenilebilir çiçek satışı giderek artan başarılı işletmeci, köyündeki hünerli kadınları da toplayıp onlarla işbirliği planladı.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 4

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 5

Kurulan Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi üyeleri köydeki 60 dönüm arazide üretime başladı. Arazilerde bu bitki, taze baharat ve çiçeklerin yanı sıra salep ve çilek yetiştirilip pazarlanacak.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 6

"ÜRÜNLERİMİZİN HER BİRİ SAĞLIK DEPOSU"

Gastronomi sektöründe kullanılan dünya mutfağı yaprakları, mini sebzeleri, taze baharatları ve yenilebilir çiçekleri artık kendi tohumlarından yetiştirdiğini belirterek yurt dışına da ürün göndermeyi hedefleyen Nilgün Demir, "Bu ürünlerimizin her biri sağlık, şifa deposu. Amasya’nın iklimi de çok uygun. Bu yıl kooperatifimizi kurduk. Yetiştirdiğimiz birçok ürün var. Üyelerimize eşleri de bize yardımcı olacak" dedi.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 7

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 8

"YAPACAKLARI PROJELERE DESTEK OLACAĞIZ"

Demir ailesinin köydeki arazisinde incelemede bulunup kooperatif üyeleriyle buluşan Amasya Valisi Önder Bakan da "Yeni yapacakları projelere destek olacağız. Yassıçal köyünün dünya mutfağının yapıldığı restoranlara temel yeşillik ürünlerinin gönderildiği bir bölge olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 9

İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi 10

Kaynak: İHA

