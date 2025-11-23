İstanbullular bu saatte yağmura şaşırmasın! Ankara ve İzmir'de de başlıyor (23 Kasım hava durumu)

Kışın ortasına doğru yağışlı havalar bastırmaya başladı. Bugünün hava durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "23 Kasım'da yağmur yağacak mı" sorusu, gelen açıklamalarla yanıt buldu.

İSTANBUL BU AKŞAM VE YARIN YAĞIŞLI

Prof. Dr. Orhan Şen'in meteorolojik değerlendirmesine göre bu akşam ve yarın İstanbulluları yağmur bekliyor. Şen, yağışın kuvvetli olmayacağını belirtti.

Mega kentte yarın ve salı günü sıcaklığın 4-5 derece düşeceğini söyleyen Şen, çarşamba tekrar 20 dereceye yükseleceğini ifade etti.

ANKARA VE İZMİR'DE DE YAĞMUR

Şen diğer iller için şu bilgileri verdi: "Ankara yarın yağmurlu; bugün 21 yarın 18. İzmir yağmurlu 21. Adana 30 Antalya 27 Sinop Samsun 26 yaz havası gibi."

"İSTANBUL'DA RİSK KUVVETLENEBİLİR"

İstanbul'un barajlarında doluluk oranının yüzde 20'nin altına düştüğünü ama İstanbul'un suyunun 3'te 1'inin Melen ve Yeşil çaydan geldiğini belirten Şen, "Melen'de aralıkta yağış yeterli olmazsa İstanbul'da risk kuvvetlenir" dedi.

BU BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 KASIM HAVA DURUMU HARİTASI

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, bölgenin kuzeybatısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Az bulutlu

KARS °C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu