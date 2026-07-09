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İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi

Yurt genelinde hava sıcaklıkları normal seyrinde devam ederken bugün İstanbul için bir uyarı geldi. Sıcaklıkların düşeceği bölgede bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Peki diğer illerde sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte detaylar...

İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi
Ufuk Dağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi 1

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesiminde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR BUGÜN DÜŞÜYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyu 30-32 derecede seyreden sıcaklıklar bugün 27 dereceye düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışın, İstanbul'da sabah saat: 08.00'de başlayıp akşam üzeri saat: 18.00'e kadar farklı bölgelerde etkili olacağı belirtildi. Metrekareye düşmesi beklenen yağmurun ise 10-20 kg arasında olacağı uyarısında bulunuldu.

İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi 2

MARMARA HARİÇ...

Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi 3

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ADANA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 29, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi 4

ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA: 31, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU: 31, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 26, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AMASYA: 35, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu

TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

VAN: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM
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