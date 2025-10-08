İstanbullular dikkat! İBB duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı

CHP’nin bu akşam Şişli’de yapmayı planladığı miting öncesinde, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nda bazı çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ ALDI

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamanın saat 17.00 itibarıyla başladığını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

4 ÇIKIŞ KAPATILDI

Metro İstanbul, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Öte yandan, istasyondaki diğer sekiz giriş-çıkışın vatandaşların kullanımına açık olacağı vurgulandı.

Kapatılan çıkışlar ise şu şekilde sıralandı: Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM çıkışı, AVM otopark çıkışı.