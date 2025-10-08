İstanbullular dikkat! İBB duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı

CHP’nin bu akşam Şişli’de yapmayı planladığı miting öncesinde, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nda bazı çıkışlar geçici olarak kapatıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamanın saat 17.00 itibarıyla başladığını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Metro İstanbul, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Öte yandan, istasyondaki diğer sekiz giriş-çıkışın vatandaşların kullanımına açık olacağı vurgulandı.
Kapatılan çıkışlar ise şu şekilde sıralandı: Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM çıkışı, AVM otopark çıkışı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum