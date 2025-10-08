HABER

İstanbullular dikkat! İBB duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, CHP’nin Şişli’de yapacağı miting öncesi ulaşımda bazı düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde yer alan Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun belirli çıkışları saat 17.00 itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

Mustafa Fidan

CHP’nin bu akşam Şişli’de yapmayı planladığı miting öncesinde, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nda bazı çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ ALDI

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamanın saat 17.00 itibarıyla başladığını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

4 ÇIKIŞ KAPATILDI

Metro İstanbul, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Öte yandan, istasyondaki diğer sekiz giriş-çıkışın vatandaşların kullanımına açık olacağı vurgulandı.

Kapatılan çıkışlar ise şu şekilde sıralandı: Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM çıkışı, AVM otopark çıkışı.

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

